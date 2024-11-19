18/11/2024 19:26

【金融峰會】國務院副總理何立峰傳出席金融峰會發表主題演講

《經濟通通訊社18日專訊》金管局連續3年舉辦「國際金融領袖投資峰會」，消息指，近日在廣東考察的中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰亦會出席峰會，發表主題演講。



峰會一連三日的行程今晚正式開始，將於恒地(00012)中環新建成的甲級商廈The Henderson 39樓頂層舉行歡迎酒會及晚宴。至於明日於灣仔君悅酒店舉行的主峰會，以「在變局中前航」為題，署理行政長官陳國基及金管局總裁余偉文將致辭及演講，財政司司長陳茂波將於午宴上發表主題演講。



內地官員方面，根據最新的峰會日程，國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證監會主席吳清及人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新會參與由余偉文主持的小組會議。



金管局早前表示，有數百位頂尖金融機構的領袖出席，當中包括超過100位集團主席或行政總裁，當中更有不少是連續第三年出席峰會，包括花旗集團行政總裁范潔恩、瑞銀集團董事長凱萊赫、法國巴黎銀行董事長樂明、三菱UFJ金融集團會長三毛兼承、滙豐集團行政總裁艾橋智、摩根大通總裁兼首席運營官Daniel Pinto、渣打集團行政總裁溫拓思等，都會出席峰會。(bn)