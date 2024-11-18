18/11/2024 11:24
《港元利率》一個月拆息見一周低位，三個月期結束七連升
《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息今日普遍走軟，其中，與樓按相關的一個月拆息中止兩連升，報4.12524厘，見逾一周新低，但隔夜息回升2基點至3.89762厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息結束七連升，報4.3178厘。六個月及一年期拆息分別降至4.17369厘和4.11179厘。
港元匯價今早在7.7790-7.7836之間上落，最新報7.7824，較前收市升0.006%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息結束七連升，報4.3178厘。六個月及一年期拆息分別降至4.17369厘和4.11179厘。
港元匯價今早在7.7790-7.7836之間上落，最新報7.7824，較前收市升0.006%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.89762
|+2.452
|一周
|4.02643
|-0.131
|兩周
|4.09887
|+1.351
|一個月
|4.12524
|-1.595
|兩個月
|4.3178
|-2.482
|三個月
|4.3178
|-2.268
|六個月
|4.17369
|-1.726
|一年
|4.11179
|-2.012
資料來源：香港銀行公會