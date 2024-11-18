18/11/2024 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.89762 +2.452 一周 4.02643 -0.131 兩周 4.09887 +1.351 一個月 4.12524 -1.595 兩個月 4.3178 -2.482 三個月 4.3178 -2.268 六個月 4.17369 -1.726 一年 4.11179 -2.012

《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息今日普遍走軟，其中，與樓按相關的一個月拆息中止兩連升，報4.12524厘，見逾一周新低，但隔夜息回升2基點至3.89762厘。反映銀行資金成本的三個月拆息結束七連升，報4.3178厘。六個月及一年期拆息分別降至4.17369厘和4.11179厘。港元匯價今早在7.7790-7.7836之間上落，最新報7.7824，較前收市升0.006%。(cl)資料來源：香港銀行公會