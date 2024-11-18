18/11/2024 09:54

《真知灼見－溫灼培》提防美元升勢告一段落

《真知灼見》首先，以一個大方向而言，候任美國總統特朗普的全球加關稅政策，並非利好美元。因為美國加全球關稅，全球也會同樣加美國關稅作報復。這樣，美國在貿易上將會變得孤立，使美國在貿易上將會從過往走全球化的道路上，漸漸退回美國本土。當各國的主要貿易伙伴再不是美國，這會影響美國的領導地位。當美國領導地位下降，這當然同會影響美元地位以至不利於美元匯價。不過有趣是，過去兩周市場似乎只反映特朗普政策利好一面，對其負面因素卻視而不見，並不斷把美元匯價推高。這一切，令人質疑美元是次升勢與特朗普經濟政策是否真正有關。



*美元升，似是受短暫資金流因素影響*



過去兩周美元的上升，更看似是受到一些短暫市場資金流操作因素所致，與基礎因素無太大關係。美國大選前，市場曾擔心特朗普一旦輸掉大選，其支持者可能會發動騷亂，所以大選前不少投資者都把資金停泊在美債市場避險，甚至把資金調離美國。但當特朗普以大比數勝出，甚至共和黨有機會操控參眾兩院，以強勢政權回歸，市場有關憂慮便一掃而空。這轉變，不單使大選前離開的美資回流，而為追逐「特朗普交易」的相關投資項目，如加密貨幣及某某電動車股等，更使投資者把手上大量美債拋出轉換成美元，一瞬間市場對美元有大量需求，相信正解釋過去兩周美元大升的主因。



*美元處接近兩年高位*



既然美元是次升勢並非反映基礎因素，可能只純粹受資金流影響，以現時美匯指數處於接近兩年高位，提防其升勢隨時告一段落。尤其當市場冷靜下來回歸基礎因素，屆時已高的美元料難免要面對壓力。



至於美國聯儲局會否繼續減息，建議留意本月28日感恩節長假銷情，以對美國經濟作衡量。由於本月初美國公布的10月非農新增職位只有1.2萬個，是一個極差數字，若感恩節銷情又不濟，這樣聯儲局料將難停止其減息步伐。今早於亞洲市場，美匯指數報106.60指數點。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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