18/11/2024 10:33

《基金觀點》施羅德：中國推動經濟美溫和減息，利好亞洲投資前景

《環富通基金頻道18日專訊》施羅德投資多元化資產投資總監佘康如指，隨著亞洲在新冠疫情後全面復常，該地區在2024年繼續帶動環球經濟增長，並相信這股增長動力將延續至2025年。此外，中國積極推動經濟增長的意願，加上美國溫和的減息前景及美元表現偏軟，應有助於區內各央行進一步放寬貨幣政策。



*許多優質公司股息吸引，對亞洲債市基本面樂觀*



這些環球宏觀經濟因素將有助資金回流亞洲金融市場，為區內股市及債市營造良好的投資環境。就股票市場而言，盈利前景明確且現金流穩定的公司，將有望成為亞洲市場回報的主要推動力。目前，許多優質公司也提供具吸引力的股息，在市場不確定時提高防禦性。



展望未來，對亞洲債券市場的整體基本面依然保持樂觀，尤其是當債券指數經歷調整後，較低質的企業已被剔除，尤其是高收益的房地產公司。此外，中國內地近期推出的財政刺激措施以及美元基準利率下行的趨勢均支持亞洲債券。然而，投資者需留意，不論結果如何，美國總統大選仍然會是影響亞洲金融市場的重要因素。



*留意AI及IT行業、企業管治改革、投資級別信貸*



此外，三大投資主題將於2024年餘下時間及2025年繼續在亞洲市場發揮關鍵作用，分別是人工智能(AI)及更廣泛的資訊科技(IT)行業、企業管治改革，以及具吸引力的亞洲信貸市場收益率。亞洲的IT行業受惠於周期性復甦及市場對AI的樂觀預期。隨著新冠疫情後用戶需求逐步穩定，庫存大多已恢復至疫情前水平。這些因素為IT供應鏈的多個領域 (包括半導體和科技硬件) 在2025年實現復甦打下了穩固的基礎。



東京證券交易所(TSE)呼籲企業專注於實現可持續增長及提升公司價值。受此影響，日本企業已經採取了更完善的企業管治及更高效的資金分配措施，從而在日本市場帶來了顯著回報。這些改革亦已延伸至其他亞洲市場，包括南韓及中國。這兩個市場已相繼分別推出其「企業價值提升計劃」(Corporate Value-up Program)及全新的「九項措施」指引，旨在改善資本市場的可及性並加強投資者保障，預期這些措施將對兩地金融市場帶來深遠而持久的影響。



亞洲信貸市場，尤其是投資級別信貸，具吸引力的風險回報特徵。在當前的減息周期中，澳洲和日本金融服務公司所發行的信貸將因信貸基本面改善而持續展現良好表現。同樣地，擁有相對吸引力的綜合收益行業，如澳門博彩業及印度的可再生能源板塊，也將繼續表現強勁。



*中經會或推新刺激措施，企業盈利前景或顯著改善*



中國內地的政策制定者近期推出了自新冠疫情以來規模最大的貨幣和資金流動性刺激方案。隨後，在11月舉行的全國人大常委會的會議上宣布了10萬億元人民幣債務置換計劃，以紓緩地方政府的融資壓力。中央政府可能會因為新當選的美國總統所帶來的不確定性和效率而保留更多「彈藥」，以應對日後的挑戰。當局在12月的年度中央經濟工作會議和全國人民代表大會上仍有多個機會推出新措施。可能會看到當局進一步定下2025年的財政政策策略，尤其是在房屋供應、基礎建設投資和消費方面。



考慮到相對放寬的監管環境和較為合理的政策支持預期，相信中國內地金融市場在短期內可能會較具韌性，並受惠於持續的散戶投資。若未來數月內推出更有力的財政刺激措施，穩定房地產市場並提振市場情緒，或將見證內地企業盈利前景顯著改善，尤其是在非必需消費行業，該趨勢有望延續至2025年。



在關注後續實質經濟成果的同時，仍然偏好中國內地策略性重點行業，包括先進技術、新材料、電動車及可再生能源等領域，以及那些具備高效商業模式的企業，如優質的國有金融企業及內地互聯網平台和科技公司。這兩個行業在2024年均錄得穩健的盈利。投資者不妨採取杠鈴策略(barbell strategy)，在成長型資產與收益型資產之間進行多元化配置，以平衡市場波動並提升整體回報。(wa)