18/11/2024 16:34

《經濟時評》大摩：中國面臨通縮，明年GDP增速將放緩至4%

《經濟通通訊社18日專訊》摩根士丹利發表報告指出，預計在消費刺激不足、美國關稅威脅下，中國面臨通貨緊縮，2025年GDP增速將放緩至4%，2026年增長可能進一步放緩至3.9%。



大摩指出，假設美國對中國商品的有效關稅在2025年增加15個百分點，在2026年再增加10個百分點，出口及製造業資本支出將從主要增長動力轉變為拖累增長。這將被國內政策寬鬆所部分抵消，並導致基礎設施資本支出和公共消費的強勁增長；私人消費則放緩，因以投資為中心的政策組合意味政策支持下的消費領域的更高增長可能會擠出其他支出。



*美國料明年首季宣布全面關稅計劃，人民幣提前貶值*



大摩認為，美國最快可能在2025年第一季提前宣布全面關稅計劃，並在2025至26年分階段實際實施，對市場情緒的影響可能導致人民幣在未來1至2個季度提前貶值。與2018至19年相比，人民銀行可能更願意採取較不激進的人民幣貶值來減輕關稅影響，預期在2025年底美元兌人民幣滙率達到7.6，到2026年底達到7.75。(ct)