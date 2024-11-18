18/11/2024 17:10

【聚焦數據】首十月全國財政收入下降1.3%，支出增長2.7%

《經濟通通訊社18日專訊》財政部公布，1-10月，全國一般公共預算收入184981億元(人民幣．下同)，同比下降1.3%。其中，全國稅收收入150782億元，同比下降4.5%；非稅收入34199億元，同比增長15.3%。



分中央和地方看，中央一般公共預算收入82482億元，同比下降3.9%；地方一般公共預算本級收入102499億元，同比增長0.9%。



*證券交易印花稅同比下降46.4%*



1-10月，國內增值稅56619億元，同比下降5.1%；國內消費稅14055億元，同比增長2.4%；企業所得稅38467億元，同比下降2.9%；個人所得稅11987億元，同比下降3.9%。印花稅2920億元，同比下降16.4%。其中，證券交易印花稅866億元，同比下降46.4%。土地和房地產相關稅收中，契稅4273億元，同比下降12.2%；房產稅3953億元，同比增長18.6%。



1-10月，全國一般公共預算支出221465億元，同比增長2.7%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出32658億元，同比增長7.9%；地方一般公共預算支出188807億元，同比增長1.8%。



1-10月，全國政府性基金預算收入35462億元，同比下降19%。全國政府性基金預算支出70107億元，同比下降3.8%。(ct)