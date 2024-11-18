18/11/2024 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶83點子，報7.2393

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1907，為11月12日以來新高，較上個交易日升85點子，上個交易日報7.1992。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開83點子，報7.2393，上個交易日即期匯率收盤報7.2310。



隨著美聯儲降息預期轉弱，包括人民幣在內的非美元貨幣或繼續承受外部壓力。對此，有外匯市場專家表示，近年來，外匯管理部門穩妥應對了多輪次外部衝擊，在此過程中不斷積累經驗，完善市場調控的措施和方法，有能力防範人民幣匯率出現超調。隨著一系列增量政策逐步開始顯效，經濟運行呈現回升向好態勢，也有助於支持人民幣匯率保持平穩運行。(jq)