18/11/2024 16:39

【聚焦人幣】人幣兌即期收跌131點子穿7.24，刷逾三月新低

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2441，較上個交易日4時30分收盤價跌131點子，為8月1日以來三個半月單日新低。全日在7.2297至7.2464之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌68點子，報7.2497。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1907，為11月12日以來新高，較上個交易日升85點子，上個交易日報7.1992。



由於市場不斷重估美聯儲降息節奏以及特朗普2.0的潛在衝擊，短期人民幣整體表現料偏弱。市場人士表示，外部環境短期難以改善，為避免貶值預期過度發酵，監管層繼續在離岸市場收緊人民幣流動性，同時于在岸市場適度提供美元流動性；預計要特朗普政府新關稅落地之後，人民幣才會跟上快速調整一波。(jq)

