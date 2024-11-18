18/11/2024 10:20

【外圍經濟】三星宣布回購股票，股價周一早盤飆升6.7%

《經濟通通訊社18日專訊》三星上周五(15日)晚間公布計劃回購約10萬億韓元（72億美元）的股票，該公司股價周一(18日)飆升，上漲6.7%。



三星將從周一開始回購約3萬億韓元股票，直至2025年2月，所有這些股票都將被取消。董事會將審議如何最好地回購其餘的7萬億韓元。分析師預計，此次回購將為該股提供短期催化劑。



三星股價反彈之際，正值韓國金融市場波動。韓國金融服務委員會(FSC)表示，美國政策存在不確定性，最近韓國股市的拋售有些過度。FSC呼籲機構投資者發揮積極作用，以降低市場波動。FSC準備在必要時迅速採取措施穩定市場。(rc)