18/11/2024 16:21

【美國大選】權力交接：參議員敦促司法部調查馬斯克參與政府合同

《經濟通通訊社18日專訊》美國參議院民主黨議員Jeanne Shaheen及Jack Reed呼籲司法部 和國防部，審查馬斯克在SpaceX與美國政府合同中的參與情況。



兩人要求官員提供有關俄羅斯政府官員，與擁有安全許可的個人之間的通訊，如何影響國家安全的詳細信息。他們亦對美國太空軍依賴SpaceX進行與國家安全相關的太空活動表示擔憂。



*特朗普或批准全自動駕駛汽車*



與此同時，知情人士透露，特朗普的過渡團隊成員表示，他們計劃將全自動駕駛汽車的聯邦框架作為交通部的優先事項之一。分析指，如果新政府允許汽車自動駕駛，將直接令特斯拉得益。(rc)