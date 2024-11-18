18/11/2024 13:13

【外圍經濟】植田和男：日本央行政策調整的時機取決於經濟及物價

《經濟通通訊社18日專訊》日本央行行長植田和男表示，央行下一次政策調整的時機將取 決於經濟及物價，對下次加息的時機保持開放態度。



他周一(18日)在名古屋對當地商界領袖表示，日本央行將根據對經濟活動和物價當前狀況和前景的最新評估，來做出政策決定。如果日本央行對經濟活動和物價的預期得以實現，該行將繼續提高政策利率。



植田和男講話後，日圓兌美元走弱。日本央行將於12月19日作出政策決定。上個月接受調查的經濟師中，略超過一半的人預計日本央行會在12月加息，另有三分之一預計明年1月加息。



*日圓或反彈至130*



與此同時，一些策略師認為，日本央行連續加息和聯儲局進一步減息的可能性，將推 動日圓兌美元最高反彈至130。



瑞穗策略師預計，到2025年底，日圓兌美元將升至130，創2023年初以來的最高水平。野村證券和Saxo Markets的策略師則預計日圓兌美元最高將升至140。(rc)