19/11/2024 17:04

《外圍焦點》歐元區公布CPI，美國公布建築許可等數據

《經濟通通訊社19日專訊》美國候任總統特朗普的施政計劃刺激股市表現，有指他執政後會優先制定無人駕駛汽車的聯邦規則框架，特斯拉昨日飆升5.62%。美股三大指數個別發展，納指升111.69點或0.60%，報18791.81點。標普500指數升23.00點或0.39%，報5893.62點。道指跌55.39點或0.13%，報43389.60點。港股方面，恒生指數收市報19663，升87點或0.4%，成交1220億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間20日凌晨2:10am，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就經濟和貨幣政策前景發表講話。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布10月消費者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.3%，年率升幅料由1.8%擴大至1.9%。9:30pm，美國公布10月建築許可，月率料由下滑3.1%改善至升0.7%；10月新屋動工料由135.4萬降至133.4萬，月率跌幅料由0.5%擴大至1.5%。



在美國，今日公布業績的公司有：亞朵集團(US.ATAT)、富途控股(US.FUTU)、萬國數據(US.GDS)、奇富科技(US.QFIN)、唯品會(US.VIPS)、微博(US.WB)、沃爾瑪(US.WMT)、小鵬汽車(US.XPEV)、中通快遞(US.ZTO)等。(wa)