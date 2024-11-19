19/11/2024 07:50

《國金頭條》特朗普交易再起，特斯拉飆5.62%，納指漲逾百點

《經濟通通訊社19日專訊》美國候任總統特朗普的施政計劃刺激股市表現，有指他執政後會優先制定無人駕駛汽車的聯邦規則框架，特斯拉飆升5.62%。



美股三大指數個別發展，納指升111.69點，或0.60%，報18791.81點。標普500指數升23.00點，或0.39%，報5893.62點。道指跌55.39點，或0.13%，報43389.60點。



華爾街分析指，交易員正在評估特朗普新政府的政策，對經濟的潛在影響，以及聯儲局可能放緩降息的可能性。鑒於本周經濟數據相對清淡，焦點將轉向財報，尤其是當地時間周三（20日）的英偉達財報。



*日圓持續走貶*



美匯指數微跌0.07%，報106.59，從上周觸及的年內高位107.07略為回調。但美元兌日圓一度上漲0.7%，報155.36。日本央行行長植田和男表示將逐步加息，但對時機保持模糊態度。歐元兌美元升0.5%，報1.0593。英鎊兌美元升0.4%，報1.2673， 反映市場態度保持謹慎。



*黃金及油價反彈*



市場關注俄烏緊張局勢，黃金價格反彈，扭轉此前六連跌的趨勢，紐約期金上升1.68%，報每盎司2613.47美元。不過，市場預期聯儲局在12月進一步減息的可能性降低，可能限制黃金的上升空間。



市場焦點轉向俄羅斯和烏克蘭衝突或進一步升級，刺激油價向上，紐約期油升逾3.45%，報每桶73.42美元；布蘭特期油升3.32%，報每桶73.40美元。(jf)