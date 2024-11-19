19/11/2024 15:46

【美國大選】國際反應：希臘央行行長憂特朗普關稅打擊歐洲經濟

《經濟通通訊社19日專訊》美國候任總統特朗普提出的高關稅政策持續引發關注，希臘央行行長斯圖納拉斯(Yannis Stournaras)周一（18日）表示，如果美國徵收關稅，歐洲的經濟活動將會進一步減弱。



身兼歐洲央行管委的斯圖納拉斯在雅典一個研討會上說，任何關稅都可能導致經濟衰退和通縮。希臘總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)在同一場合說：「我確實擔心關稅，因為我是自由貿易的支持者，美國和歐洲之間的貿易戰顯然不會讓雙方受益。」



彭博社上月報道稱，歐盟已經準備了一份美國商品清單，如果特朗普對歐盟採取懲罰性貿易措施，歐盟可能會對這些商品徵收關稅。



*格里芬：對關稅感到非常焦慮*



另一邊廂，華爾街對沖基金巨頭格里芬周一在英國牛津聯盟發表演講表示，關稅是一條「漫長的滑坡」，短期內可能有利，但從長遠來看會損害美國公司的全球競爭力。他說：「我對總統將關稅作為貿易政策的意願感到非常焦慮。」(jf)