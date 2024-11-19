19/11/2024 11:10

【金融峰會】花旗范潔恩：憂關稅及梲制改變令美國引發再通脹

《經濟通通訊社19日專訊》對於美國大選結果，花旗集團行政總裁范潔恩(Jane Fraser)在港出席國際金融領袖投資峰會時表示，是次美國大選短時間內有結果，市場可盡快作出應對，她認為特朗普有意逐步放寬監管，又指不少銀行包括該行，幾乎在一夜之間看到併購及IPO管道出現巨大增長。



她又指，美國總統換屆將迎來多項不明朗因素，包括關稅，相信措施不會令貿易停頓，但會引發大規模市場轉變，而稅制亦可能面臨改變，最終引發美國再通脹。



范潔恩提及，不少行業中的監管變得相當官僚化，而目前看到相關監管得到放鬆，儘管關稅少不免對部分地區產生影響，但基本面較政策產生的影響要深遠得多，強調措施不會令貿易停頓，惟正在發生變化。(bn)