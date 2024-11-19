19/11/2024 12:35

【金融峰會】朱鶴新：政策效果逐步顯現，房地產市場已有積極變化

《經濟通通訊社19日專訊》人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新來港出席國際金融領袖投資峰會時表示，近期採取包括減息降準、下調存量房貸利率等一攬子政策，隨著相關政策逐步見效，房地產市場已經出現一些積極變化，看房人數和交易量均在上升。他又指，「證券、基金、保險公司互換便利」等政策公布後，市場信心增強，國內及香港市場都能體現，近期股、債、匯市等金融市場反應比較積極。



*續深化內地與香港互聯互通，加大金融支持大灣區建設*



朱鶴新表示，香港作為國際金融中心，有與內地經濟發展緊密結合的先天優勢，又具有高度與海外市場接軌的國際優勢，是中國金融對外開放的橋頭堡，多年來人民銀行和外匯局持續深化內地和香港金融合作，堅定維護香港國際金融中心地位。下一步將繼續深化內地與香港金融市場互聯互通，持續加大金融支持粵港澳大灣區建設，鞏固和提升香港離岸人民幣業務樞紐和國際金融中心建設。



*推動金融領域高水平制度性開放，提升跨境貿易和投融資便利*



他亦提到，已有的政策要用好用實，然後在政策基礎上，結合香港國際金融的建設、國際金融環境變化，堅持市場化、法治化、國際化原則基礎上，推動金融領域高水平制度性開放，以服務實體經濟為導向，不斷提升跨境貿易和投融資便利化。他續稱，歡迎境外投資者到國內投資，共同分享中國經濟的發展紅利。(bi)