19/11/2024 14:07

【金融峰會】高盛蘇德巍：資金重返中國須看到內需市場復甦

《經濟通通訊社19日專訊》高盛董事長兼首席執行官蘇德巍(David Solomon)在港出席國際金融領袖投資峰會表示，環球投資者在投資中國方面仍持觀望態度，但外資樂見中國表明會持續開放資本市場及實施經濟轉型，有助提高外界對中國經濟的信心，但要持續看到資金重返中國市場，必須看到本土消費市場復甦。



*高盛蘇德巍:併購活動較過去10年平均值低近15%*



蘇德巍認為，美企在疫情期間財政狀況轉差，增加融資難度，同時俄烏戰爭、通脹等因素令資本市場活動放慢，併購活動較過去10年平均值低近15%。不過，他預期美國新政府上任後，明年的融資及併購活動將強勁，股票活動亦會回升。



*大摩皮克:只要信心恢復，資金便會開始流動*



摩根士丹利首席執行官皮克(Ted Pick)亦表示，必須看到中國消費者信心改善，經濟有復甦跡象，才能重建外資的信心，只要信心恢復，資金便會開始流動。



他又認為，內地需要一段時間對抗通縮，財政刺激亦需時見效，內地有30%可支配收入屬於家庭儲蓄，認同提振市場信心至為重要。(bi)