19/11/2024 14:06

【金融峰會】滙控：亞洲多國出現「加一」機遇，並產生良性循環

《經濟通通訊社19日專訊》滙控(00005)行政總裁艾橋智在港出席國際金融領袖投資峰會時表示，在過去40年，中國人均GDP由250美元大幅增長至12500美元，而在過去的10到15年裏，中國一直是世界上最大的製造中心，而十多年來，中國一直是全球最大的出口國，中國的財富增長是世界上最快的國家之一。



他提及，近年企業推進「中國加一」策略的現象，已演變為在亞洲多個地方都出現「加一」情況，例如印尼及泰國等地，在亞洲地區，從推展「加一」策略中能捕捉很多好處，這種在亞洲建立起來的「加一」機會產生了一種實質性的利益和良性循環。



他提及，滙豐21萬名員工有60%是駐亞洲地區，在香港有約3萬人，在內地有約3萬人，在印度有約4.5萬人，在東盟有2萬人，在亞洲區面對很多挑戰，包括相關區域高度依賴美元和美元利率，對於那些浮動貨幣的經濟體來說，高美元利率對貨幣施加了壓力，一旦貨幣受到壓力，外商直接投資和其他金融投資也會受到壓力，而對於那些掛勾貨幣的經濟體來說，高美元利率意味著高資金成本，從而在經濟上產生了一定的制約，這特別是香港面對高息環境和緩慢經濟背景的情況，這顯然加劇了亞洲區面臨的周期性模式。



「中國加一」是一種商業戰略，即避免只在中國投資，並將業務多元化到其他國家，或將投資引導到其他有前景的發展中經濟體的製造業，如印度、泰國、土耳其或越南。(bn)



