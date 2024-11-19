19/11/2024 16:39

【金融峰會】陳茂波：國際投資者對香港保持信心，力拓東盟等市場

《經濟通通訊社19日專訊》財政司司長陳茂波在國際金融領袖投資峰會上表示，近年市場出現對本港的誤解，特別是資金流出的評論，但國際投資者繼續對香港保持信心，銀行存款、資產及財富管理業務持續增長，在本港的資產管理規模當中，香港境外投資者佔比逾一半，認為香港作為國際金融中心仍然保持活力，讓投資者和企業營商保持蓬勃發展。



他指出，香港正致力發展東盟在內全球南方市場，認為區內增長迅速，中產階級持續增長，企業持續尋找資金擴張，在地緣政治局勢變化下，區內亦希望尋求加強與香港聯繫。



陳茂波續指，正致力與大灣區城市合作，發展香港成為創新及科技中心，特別聚焦人工智能、生物科技及新材料等領域，當中，「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」年底將在落馬洲啟用，相信有助吸引更多生物科技企業進入內地市場。(bn)