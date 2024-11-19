19/11/2024 09:11

【金融峰會】何立峰：國家將支持更多優質企業來港上市和發行債券

《經濟通通訊社19日專訊》金管局連續3年舉辦「國際金融領袖投資峰會」，主題為「在變局中前航」。國務院副總理何立峰今早在港發表主題演講時表示，國家將支持更多優質企業到香港上市和發行債券。



何立峰指，未來將繼續支持更多優質企業來香港上市及發行債券，持續優化拓展內地與香港在股票、債券、理財、利率互換等領域互聯互通；將完善國債常態化發行機制，穩步提升國債在港發行規模，支持香港鞏固提升全球離岸人⺠幣業務樞紐地位，亦會支持在港中資金融機構進一步紮根香港，更好地促進香港金融發展，並持續推動深化學港澳大灣區金融合作，穩步推進粵港澳大灣區內地與港澳相關規則和工作機制對接，為香港金融發展開辟更廣闊空間。(cl)