19/11/2024 09:42

【金融峰會】陳國基: 香港繼續為全球最大離岸人民幣業務中心

《經濟通通訊社19日專訊》香港特別行政區署理行政長官陳國基在出席國際金融領袖投資峰會時表示，近年全球金融格局發生轉變，地緣政治局勢緊張、經濟不確定性和技術變革為政策制定者、投資者以及企業創造了複雜的環境，而今年世界各地的選舉結果為國際投資格局帶來了許多不確定的動態。



他指出，對香港來說，相關上行空間或意味著金融科技、綠色及可持績金融等新興產業的增長機會，投資者愈來愈多地尋找符合可持續發展目標的機會，綠色金融是香港政府的核心政策重點，去年在香港發行的綠色及可持續債券數量位居亞洲市場之首。



他表示，在國家的支持下，香港繼續成為全球最大的離岸人民幣業務中心，香港正致力於擴大相關的業務範圍，提供更多元化的人民幣主導投資產品，增加人民幣債券的發行，亦會推動跨境財富管理以及互聯互通等，相關舉措將提升香港作為投資者進入內地市場首選門戶的地位。(bn)



