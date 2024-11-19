19/11/2024 14:45

【金融峰會】渣打溫拓思：東盟機遇巨大，不同意「全球化已死」

《經濟通通訊社19日專訊》渣打集團(02888)行政總裁溫拓思(Bill Winters)在出席國際金融領袖投資峰會時表示，東盟存在龐大機遇，整個地區擁有大量資源，而集團最大的貿易走廊則位於中國與東盟之間，而且它將繼續快速增長。



他指出，新加坡和香港喜歡假裝不互相競爭，但他認為競爭是好事，希望香港和新加坡繁榮發展，又指出新加坡和香港之間的共同點多於不同點。



他批評指，「全球化已死」等言論為「垃圾(that's just simply rubbish)」，全球化正一如既往地強勁。它只是出現在不同的地方，相關貿易量正在增加，而部分國家向另一個國家徵收60%關稅並不會改變全球貿易的整體水平。(bn)