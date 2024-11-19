19/11/2024 19:14

《再戰明天》英國公布CPI，快手蔚來公布業績

《經濟通通訊社19日專訊》英國公布CPI，及快手蔚來公布業績，料為周三（20日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周三晚9:00pm，歐洲央行總裁拉加德在歐洲央行2024年金融穩定與宏觀審慎政策會議上致歡迎辭。10:00pm，中國國家主席習近平會見巴西總統盧拉。



*日本公布進出口數據，德國公布PPI*



數據方面，周三（20日）7:50am（本港時間．下同），日本公布10月出口，年率料由下滑1.7%改善至升1%；10月進口年率料由1.8%逆轉至下滑1.9%；10月貿易收支料由負2941億日圓惡化至負3919億日圓。2:00pm，日本公布10月工具機訂單。3:00pm，英國公布10月消費者物價指數，月率料由持平升上0.5%，年率升幅料由1.7%擴大至2.2%；10月核心消費者物價指數年率升幅料由3.2%收窄至3.1%。同一時間，德國公布10月生產者物價指數，年率跌幅料由1.4%收窄至1%，月率料由下滑0.5%改善至升0.2%。5:30pm，英國公布9月房價指數。



在本港，明日公布業績的公司有:快手-W(01024)、蔚來-SW(09866)等。(wa)