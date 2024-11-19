19/11/2024 11:29

【金融峰會】李雲澤:內地金融安全穩健，為香港金融業堅強後盾

《經濟通通訊社19日專訊》國家金融監督管理總局局長李雲澤在港出席國際金融領袖投資峰會時指出表示，今年以來內地經濟運行穩中有升，9月下旬以來隨著中央政府加力推出一攬子增量政策，消費、服務業、進出口等主要經濟指標明顯回升，反映內地金融安全穩健運行為香港金融業穩定發展提供堅強後盾。



他指出，截止今年第3季末，內地金融業總資產約490萬億元人民幣，銀行業、保險業規模分別位列全球第一和第二，運行整體穩健、風險總體可控。保險公司綜合償付能力充足率196%，全國性銀行資本充足率近16%，撥備覆蓋率達240%，完全能夠從容應對各類風險挑戰。



他提到，當局與住建部建立了城市房地產融資協調機制，突出以城市為主體以項目為中心逐步擴大覆蓋範圍，並陸續出台取消限購、限售以及降低首付比例等組合拳政策，市場信心明顯改善。今年10月全國新建商品房成交量止跌回升，二手房成交量連續7個月按年增長，房地產開發景氣指數連續6個月上升。



此外，近期出台新增6萬億元人民幣地方政府債務限額等一攬子化債政策，將有效紓緩地方政府債務壓力。當局會指導金融機構按照市場化、法治化原則，積極開展債務重組，有序壓降存量債務規模，推動地方融資平台轉型。



*下一步將大力支持香港鞏固提升獨特地位和優勢*



李雲澤亦表示，當局下一步將大力支持香港在一國兩制前提下，鞏固提升獨特地位和優勢，長期保持金融繁榮穩定，持續提升金融業對港、澳開放水平，盡快完成涉及《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)新開放措施法規調整，探索推動監管機制和規則相互聯通，研究出台提升大灣區金融服務便利化水平政策措施。



他亦提到，支持香港建設總部經濟，鼓勵中資銀行保險機構在香港設立境外區域總部，支持內地與香港銀行保險機構加強全方位協作，為中資企業「走出去」提供一站式金融服務，以及助力香港國際風險管理中心建設，支持更多內地保險公司在香港發行巨災債券，支持香港國際再保險市場加快發展，並鼓勵在港中資銀行參與香港國際黃金交易中心的建設；深化內地與香港養老金融合作；健全內地與香港金融監管溝通機制等。(rh)