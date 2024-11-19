19/11/2024 15:08

【金融峰會】瑞銀料內地會有措施應對關稅，亞洲屬重點增長地區

《經濟通通訊社19日專訊》瑞銀董事長Colm Kelleher在金融峰會上表示，內地經濟面對關稅確實會受到影響，但相信會有很多緩衝措施去應對。他提到全球化沒有結束，當中區域性連結的強化，相信有助化解部分風險。至於有甚麼風險，他認為只需要去憂慮能夠控制的問題，對於關稅及戰爭等風險，不能控制憂慮也沒有用。



不過，他亦提到，一方面要留意人工智能(AI)帶來的市場改變，也要關注傳統監管機構管轄範圍以外的金融市場活動，例如有必要密切關注加密貨幣市場的潛在風險。



瑞銀目前「兩條腿走路」，同時推動亞太區及美國業務發展，當中亞太區的投行及財富管理業務有很大連結，相信與這裏有較多家族辦公室有關，瑞銀近年也收購了同行瑞信，其後已定下長遠發展策略，當中亞洲會是未來重點增長地區。(rh)