19/11/2024 15:33

【金融峰會】道富CEO：美國債務十年內或升至GDP約125%

《經濟通通訊社19日專訊》美國道富集團主席兼行政總裁Ronald P. O’Hanley在金融峰會上指出，美國的債務已達到前所未有的高度，考慮到美國的經濟情況，十年內債務或會升至GDP約125%，且利率未有大幅回落，令未來25年的償債成本或會翻倍。



*大選期間竟無人提及債務問題*



他指出，在美國大選期間竟無人提及相關問題，而美債市場面臨的風險加劇，可能對金融市場造成一定的影響，並不應等到危機爆發後再解決。他認為，當市場看到美債拍賣失敗，或美債拍賣反應欠佳，投資者便會開始對美債水平感到緊張，但目前大家仍相信有很多解決方案去應對債務增加，例如聯儲局可以回到量化寬鬆政策，繼續購買債務，惟不知道情況可以持續多久。(rh)