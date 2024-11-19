19/11/2024 15:56

【金融峰會】蔡崇信:全球供應鏈碎片化，惟長遠仍對中國有利

《經濟通通訊社19日專訊》阿里巴巴集團(09988)主席蔡崇信在金融峰會上表示，全球供應鏈正在碎片化(fragmenting)，短期一定會影響中國出口，但長遠會有助當中一些發展中經濟體增長，令當地人民變得更加富裕，再產生循環效應，最終對中國有利。



他坦言，中國的製造業基地正在受到侵蝕，但不認為會出現大規模遷出中國，因為中國依然有龐大的勞動力規模，且中國勞動力在自動化、人工智能的發展下變得愈來愈有效率。此外很多上游供應鏈仍然在中國，供應鏈在中國仍然根深蒂固。



*中國供應鏈仍根深蒂固*



同場的馮氏投資主席馮國經認為，分散供應鏈並不是一個「鏤空過程(hollowing out process)」，而是整個生產過程中勞動密集型部分的卸載，中國內部的供應鏈正在升級轉型，專注於技術和資本密集的上游，認為這是經濟專業化(economic specialisation)的過程。(rh)