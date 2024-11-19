19/11/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.78512 -11.25 一周 4.03702 +1.059 兩周 4.11066 +1.179 一個月 4.1322 +0.696 兩個月 4.31637 -0.143 三個月 4.31494 -0.286 六個月 4.17298 -0.071 一年 4.11321 +0.142

《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息今日個別發展，其中，隔夜息下跌11基點至3.78512厘，為11月7日以來最低，與樓按相關的一個月拆息則微升至4.1322厘。反映銀行資金成本的三個月拆息跌至4.31494厘，見近一周新低。六個月拆息降至4.17298厘，一年期則升至4.11321厘。港元匯價今早在7.7818-7.7869之間上落，最新報7.7819，較前收市升0.02%。摩根士丹利預測，美國聯儲局未來4次議息均會減息0.25厘，至明年5月時，聯邦基金利率區間會降至3.625厘。(cl)資料來源：香港銀行公會