19/11/2024 11:23
《港元利率》拆息個別發展，三個月拆息見近一周低位
《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息今日個別發展，其中，隔夜息下跌11基點至3.78512厘，為11月7日以來最低，與樓按相關的一個月拆息則微升至4.1322厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至4.31494厘，見近一周新低。六個月拆息降至4.17298厘，一年期則升至4.11321厘。
港元匯價今早在7.7818-7.7869之間上落，最新報7.7819，較前收市升0.02%。
摩根士丹利預測，美國聯儲局未來4次議息均會減息0.25厘，至明年5月時，聯邦基金利率區間會降至3.625厘。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至4.31494厘，見近一周新低。六個月拆息降至4.17298厘，一年期則升至4.11321厘。
港元匯價今早在7.7818-7.7869之間上落，最新報7.7819，較前收市升0.02%。
摩根士丹利預測，美國聯儲局未來4次議息均會減息0.25厘，至明年5月時，聯邦基金利率區間會降至3.625厘。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.78512
|-11.25
|一周
|4.03702
|+1.059
|兩周
|4.11066
|+1.179
|一個月
|4.1322
|+0.696
|兩個月
|4.31637
|-0.143
|三個月
|4.31494
|-0.286
|六個月
|4.17298
|-0.071
|一年
|4.11321
|+0.142
資料來源：香港銀行公會