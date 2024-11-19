19/11/2024 09:43

【金融峰會】何立峰︰對香港發展提三大建議，著力夯實金融競爭力

《經濟通通訊社19日專訊》金管局連續3年舉辦「國際金融領袖投資峰會」，主題為「在變局中前航」。國務院副總理何立峰今早在港發表主題演講時表示，把香港國際金融中心建設好、鞏固好、發展好，既是香港所需，也是國家所重。



何立峰提出三點建議，包括進一步深化金融改革創新，不斷提升香港金融競爭力；進一步拓展金融開放合作，持續增添香港金融發展活力；進一步對接國家發展戰略，著力夯實香港金融發展根基。



他亦指出，香港是自由開放的經濟體，並且與世界接軌；又表示香港擁有良好的市場監管，能有效應應對金融風險，及確保金融市場穩定。他又呼籲各方可以一同參與推動香港發展。



*刺激經濟措施效果逐漸顯現*



何立峰續稱，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，高品質發展扎實推進。近期國家推出一攬子增量措施，政策成效日益顯現，經濟向好勢頭更加鞏固，並惠及香港金融市場，充分說明中國經濟基本面沒有變，內地有信心可以維持增長，明言未來對外開放的大門會進一步擴大。



何立峰提到，在中央政府支持背景下，對香港最新發展取得的成就感到高興，又指出在今年首3季香港經濟增長達2.6%，並且是連續7季經濟錄得增長。



*國家將持續完善支持香港國際金融中心建設*



何立峰指出，國家有關部門按照中央決策部署，出台一系列挺港惠港政策措施，取得積極成效，目前正加力推進各項工作，持續完善支持香港國際金融中心建設的政策體系。



他又指，只要是有利於貫徹中央決策部署、有利於推進國家金融改革發展、有利於支持香港國際金融中心建設的政策舉措，國家都會積極深入研究，穩步推進政策落實落地。(kl)





