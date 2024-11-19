19/11/2024 10:42

【金融峰會】吳清︰保持境外融資渠道暢通，提升境外上市備案效率

《經濟通通訊社19日專訊》金管局連續3年舉辦「國際金融領袖投資峰會」，主題為「在變局中前航」。中國證監會主席吳清在港出席峰會時表示，堅持對外開放是中國資本市場走向成熟、高質量發展的必由之路，將錨定高水平制度型開放目標，堅持不移深化資本市場雙向開放，進一步便利跨境投資，相信未來對外開放的步伐會愈來愈大。



*擴大滬深港通標的範圍，吸引全球中長期資金*



吳清表示，未來會進一步保持境外融資渠道暢通，提升境外上市備案效率，支持符合條件的境內企業到境外上市，繼續拓展與境外市場互聯互通，擴大滬深港通標的範圍，拓展存託憑證互聯互通，吸引全球中長期資金。



*持續深化兩地務實合作，擴大商品及期貨對外開放*



吳清指出，香港是內地資本市場連接全球的重要橋樑紐帶，將以今年4月公布的5項措施作為重要抓手，持續深化兩地務實合作，全力支持香港鞏固提升國際金融中心地位。



他強調，深化債券市場對外開放，穩步擴大商品和金融期貨市場對外開放，可以更好滿足國際投資者多元化的投資選擇及風險管理需要；開展證券期貨跨境監管與執法合作，持續加強與國際投資者常態化溝通，增強政策穩定性、透明度、可預期性，不斷提升外資機構來華展業的便利度。(kl)