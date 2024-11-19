19/11/2024 12:41

【金融峰會】多位財金界名人現身撐場，李國寶父子、任志剛等出席

《經濟通通訊社19日專訊》金管局連續3年舉辦「國際金融領袖投資峰會」，主題為「在變局中前航」，今年會場更移師到灣仔君悅酒店舉行主峰會，峰會吸引多位重量級財金界名人出席「撐場」。



現場所見，出席人士包括金管局前總裁任志剛及陳德霖、香港上海滙豐銀行主席王冬勝、東亞銀行(00023)主席李國寶及聯席行政總裁李民橋、港交所(00388)前主席史美倫、港交所行政總裁陳翊庭、電盈(00008)主席李澤楷等等，可謂星光熠熠。



*何立峰出席峰會發表主題演講，保安森嚴需安檢*



峰會除了財金界名人到場外，亦有國家級領導人國務院副總理何立峰出席活動發表主題演講。出席人士陣容如此鼎盛，保安亦特別森嚴。今屆峰會主辦方要求記者於早上7點45分之前到場，進行全身安檢，並完成登記方可進入記者中心。而入場嘉賓也需要進行安檢。



同時有別於上屆峰會，主辦方今日以場地所限為由，限制所有記者包括文字及攝影記者，均被禁止進入主會場，遠離會場進行採訪，但經現場人士與主辦方商討後，最終獲「額外開恩」，容許部分記者在限定時間進入會場，近距離接觸嘉賓。(kl)