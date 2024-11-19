19/11/2024 17:02
【高息定存】中銀上調3個月至3.6厘，東亞新增至尊理財定存
《經濟通通訊社19日專訊》多間銀行上調短期存款息口，當中，中銀香港(02388)3個月港元定存息加至3.6厘，另6個月存息加至3.5厘，起存額為50萬元，適用於客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理。
另外，東亞銀行(00023)新增至尊理財3個月港元定存息至3.3厘，起存額為1萬元，適用於至尊理財、BEA GOAL或其他個人綜合戶口。
至於虛銀方面，富融銀行(Fusion Bank)最新上調3個月港元定存息至3.6厘，起存額僅1元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理；而PAObank亦上調3個月港元定存息至3.6厘，另設4個月港元定存3.4厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元。(kl)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
另外，東亞銀行(00023)新增至尊理財3個月港元定存息至3.3厘，起存額為1萬元，適用於至尊理財、BEA GOAL或其他個人綜合戶口。
至於虛銀方面，富融銀行(Fusion Bank)最新上調3個月港元定存息至3.6厘，起存額僅1元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理；而PAObank亦上調3個月港元定存息至3.6厘，另設4個月港元定存3.4厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元。(kl)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php