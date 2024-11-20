20/11/2024 16:32

《經濟時評》普徠仕：紓緩利息壓力需時，聯儲局減息影響或較弱

《環富通基金頻道20日專訊》普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray就聯儲局減息對美國經濟前景的潛在影響發表以下評論。



*美消費者利息成本僅輕微改善，定息按揭利率仍太高*



雖然聯儲局早前的加息周期為歷來最急速之一，但美國經濟似乎避過衰退。現在投資者關注的是2025年經濟增長的速度。市場對2025年經濟增長步伐加快持樂觀態度，其中一個原因是預期聯儲局減息將推動經濟活動增長，因利息成本下降有望刺激美國消費者支出。然而，迄今為止美國消費者的利息成本僅出現輕微改善。雖然信用卡和新車貸款的利率已經下跌，但僅比最高水平低約50個基點（即半個百分點）。



聯儲局很可能進一步減息，因此可能紓緩利息壓力，但這需要時間，而且最終減息幅度仍存在很大不確定性因素。同時，定息按揭的利率較最高水平低約135個基點。按揭利率或許是最重要的監察指標，因為房地產市場對美國經濟活動影響巨大。截至10月22日，30年期定息按揭的利率為6.4%，遠高於大多數在過去所簽訂按揭的利率（按加權平均基準計算為3.9%）。這意味著許多業主或不願意出售物業，因為購買另一處房產將需要支付更高的按揭利率。聯儲局減息可能影響廣泛的融資活動，但房地產市場往往能最直接反映降低利率對經濟的刺激。因此，投資者應該調整對2025年聯儲局減息所帶來經濟影響的預期。(wa)