19/11/2024 17:08

【人行操作】新一期LPR明天公布，業內專家：有望維持穩定

《經濟通通訊社19日專訊》今年以來，貸款市場報價利率(LPR)共調整了3次，帶動企業融資和居民信貸成本不斷下降。11月新一期LPR將於明天公布，業內普遍預期本月LPR將保持穩定。



據《中國證券報》報道，往後看，多位業內專家預計，新一期LPR有望維持穩定。



一方面，LPR報價的定價基礎保持穩定。光大銀行(06818)(滬：601818)金融市場部宏觀研究員周茂華表示，新一期LPR料保持穩定的主要原因是，公開市場7天期逆回購利率錨保持穩定。同時，當前國內處於加快釋放存量和增量政策紅利階段，本月調整LPR並無迫切性。



另一方面，當前銀行淨息差較低，對商業銀行報價形成掣肘。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，當前銀行淨息差處在歷史低位，這會制約報價行持續壓縮LPR報價加點的動力。(jq)