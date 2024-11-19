19/11/2024 14:36

《債券通》人行據報限制境內投資者通過債券通買入城投離岸人幣債

《經濟通通訊社19日專訊》據《彭博》引述知情人士表示，中國人行已對境內券商和銀行進行窗口指導，要求暫停通過債券通南向交易買入城投公司發行的離岸人民幣債券（點心債）。這是中國遏制地方政府融資平台債務風險的最新舉措之一。目前不清楚上述業務何時可以恢復。



「債券通」是境內資金投資包括點心債的各種離岸債券的重要渠道。這意味中國應對地方隱性債務風險的政策努力仍在繼續。



本月早些時候，全國人大及財政部宣布了規模達10萬億元人民幣的化債計劃，置換地方存量隱性債務。今年初，監管部門曾指導中資機構不要新增短期限城投美元債敞口。



彭博匯總數據顯示，今年以來不含存單的離岸人民幣公司債券發行，即點心債融資，金額已達3920億元人民幣，創下自2007年彭博有此類數據統計以來的新高。與城投相關的發行約佔其中四成。(ct)