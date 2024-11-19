19/11/2024 08:53

【外圍經濟】英偉達收市跌逾1%，消息稱新AI晶片有過熱問題

《經濟通通訊社19日專訊》英偉達新一代旗艦AI晶片Blackwell正在交付。有市場人士指，Blackwell GPU在裝有72個處理器的伺服器中使用時會產生過熱問題，機器預計每個機架的功耗高達120kw。過熱會限制GPU性能，並有損壞組件的風險。



受消息影響，英偉達收市跌1.29%，報140.15美元。



*超微電腦計劃向納斯達克提交合規計劃*



另一方面，超微電腦計劃向納斯達克提交合規計劃，以維持其股票市場交易資格。此前公司因需更多時間提交最新季度收益報告而請求延期。公司在聲明中強調，正採取一切必要措施，盡快滿足納斯達克的持續上市要求。



受消息影響，超微電腦收市大升15.93%，報21.54美元。(rc)