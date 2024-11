19/11/2024 09:37

【美國大選】市場變化:特朗普媒體欲收購加密幣公司Bakkt

《經濟通通訊社19日專訊》英國《金融時報》引述兩名知情人士透露,特朗普的社交媒體集團Trump Media and Technology Group,正就收購虛擬貨幣交易公司Bakkt進行深入談判。



現時不清楚雙方所討論的估值規模。Bakkt對報道不予置評,Trump Media and Technology Group暫未回覆置評請求。



Bakkt股價收市大升163.04%至29.71美元,Trump Media and Technology Group股價升16.65%至32.78美元。比特幣現報90890.87美元。(rc)