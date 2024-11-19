19/11/2024 13:56

【外圍經濟】日本和中國第三季大賣美國國債，金額創紀錄

《經濟通通訊社19日專訊》美國國債的全球兩大外國持有者在第三季大舉賣出美債，美債回報率在9月中旬升至兩年半的高點。



美國財政部周一(18日)的數據顯示，截至9月30日的3個月內，日本投資者賣出創紀錄的619億美元美國國債，創下第一高紀錄。中國投資者則賣出513億美元，創下第二高紀錄。



瑞穗證券首席日本策略師Shoki Omori表示，在美國大選前，日本的銀行和退休金聯手拋售美債，擔心特朗普獲勝的風險，以及美國孳息率上升的預期打擊對債券的信心。在中國更是如此，地緣政治風險是一個真正令人擔憂的問題，促使投資者賣出美國國債。(rc)