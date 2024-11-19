19/11/2024 14:52

【外圍經濟】高盛策略師：標普指數2025年底將升至6500點

《經濟通通訊社19日專訊》高盛首席股票策略師David Kostin表示，在美國經濟持續擴張和 盈利增長的背景下，標普500指數指數將上漲到明年底。



Kostin將標普500指數2025年底目標位上調至6500點，比當前指數高出約10%。他之前把該指數12個月目標位設在6300點。這一最新預測與摩根士丹利的Mike Wilson一致，後者最近上調美股預測。



他在報告中表示，根據基線宏觀預測，經濟和盈利將繼續增長，債券孳息率則維持在當前水平附近。他認為更友好的財政政策或更鴿派的聯儲局可能會進一步提振股市，但特朗普的關稅主張和債券孳息率走高可能會對股市構成壓力。(rc)