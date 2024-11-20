20/11/2024 17:17

《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，英國公布房價指數

《經濟通通訊社20日專訊》烏克蘭首次使用美國導彈攻擊俄羅斯境內，俄總統普京批准新版核威懾政策，令俄烏戰場向核衝突升級的風險升高，導致美股昨日早盤一度下跌。不過，英偉達升勢仍推動納指與標普500指數在尾盤收高。美股三大指數個別發展，納指升195.66點或1.04%，報18987.47點。標普500指數升23.36點或0.40%，報5916.98點。道指跌120.66點或0.28%，報43268.94點。港股方面，恒生指數收市報19705，升41點或0.2%，成交1147億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，歐洲央行總裁拉加德在歐洲央行2024年金融穩定與宏觀審慎政策會議上致歡迎辭。10:00pm，中國國家主席習近平會見巴西總統盧拉。21日凌晨12:00am，美聯儲理事庫克就經濟前景和貨幣政策發表講話；同一時間，英倫銀行副總裁拉姆斯登在利茲大學就貨幣政策發表演講。1:15am，美聯儲理事鮑曼發表講話。



數據方面，今日5:30pm，英國公布9月房價指數。



在美國，今日公布業績的公司有：嘉楠科技(US.CAN)、聰鏈集團(US.ICG)、能鏈智電(US.NAAS)、蔚來(US.NIO)、英偉達(US.NVDA)、萬物新生(US.RERE)、新氧(US.SY)、世紀互聯(US.VNET)、滿幫(US.YMM)、逸仙電商(US.YSG)等。(wa)