20/11/2024 11:53

【美國大選】權力交接：財長人選難產，特朗普將進行新面試

《經濟通通訊社20日專訊》美國候任總統特朗普提名財長的進程難產，據指他周三（20日）將與前聯儲局理事Kevin Warsh和阿波羅全球管理公司的Marc Rowan面談。



該職位的另一潛在人選，是代表田納西州的美國共和黨籍參議員Bill Hagerty。他周二（19日）與特朗普在一起待了很久，並搭乘特朗普的私人飛機去德州，觀看了馬斯克旗下SpaceX火箭發射。



特朗普自上周以來組閣進展順利，唯獨財長職位遭遇困難。特朗普本來屬意的Key Square Group LP創始人Scott Bessent，和特朗普過渡團隊聯合負責人Howard Lutnick發生矛盾。特朗普周二宣布提名後者為商務部長，終此了雙方的爭執。(jf)