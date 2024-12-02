20/11/2024 16:12

【國際要聞】美軍印太司令：金正恩無能力將核彈頭打到美國本土

《經濟通通訊社20日專訊》美軍印太司令部司令帕帕羅上將表示，朝鮮雖然多年來研發洲際彈道導彈試驗，但仍未能證明可以成功發射、並將核彈頭打到美國本土。



帕帕羅周二（19日）在華盛頓布魯金斯學會講話時表示，朝鮮最近試射「火星炮-19」型洲際彈道導彈，顯示「將有能力覆蓋整個美國大陸」。



但被問及這是否意味著朝鮮可以將核彈頭裝載到洲際彈道導彈上，並可以承受發射、飛行和穿過大氣層下降時的嚴酷條件時，帕帕羅說：「我們還沒有看到這種能力，但我們只是看到朝鮮繼續向著這個方向進行測試。」



*韓國情院：金正恩可能訪俄*



另一邊廂，南韓國情院周三（20日）向國會情報委員會作報告，指朝鮮國務委員會委員長金正恩可能訪俄，並表示部分援俄朝軍已赴前線作戰，並向俄提供170毫米口徑自行火炮，和240毫米火箭炮等遠端火炮。



國情院表示，戰爭愈拖長，俄羅斯對朝依賴程度愈發加劇，俄羅斯恐因此轉移「不該轉、難以轉」的技術，令人擔憂。今後將密切注視朝鮮從俄方獲得何種武器、裝備和技術。(jf)