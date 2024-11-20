20/11/2024 19:15

《再戰明天》美國公布成屋銷售等數據，百度公布業績

《經濟通通訊社20日專訊》美國公布成屋銷售等數據，及百度公布業績，料為周四（21日）市場焦點。



*日本央行總裁發表講話，歐元區公布消費者信心指數*



各國重要經濟活動方面，歐盟外交事務委員會會議(貿易)舉行。澳洲央行召開支付系統委員會會議。周四本港時間1:10pm，2024年巴黎歐洲金融市場協會國際金融論壇舉行，日本央行總裁植田和男發表講話；1:25pm，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛發表講話。4:00pm，澳洲央行總裁布洛克發表講話。4:30pm，歐洲央行執委奇波洛內在ECRB泛歐金融基礎設施會議上致歡迎辭。晚上7:45pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在CEBRA國際金融和宏觀經濟會議上發表主旨演講。9:00pm，歐洲央行管委兼塞浦路斯央行總裁Christodoulos Patsalides在《經濟學人》組織的會議上討論利率和銀行業面臨的挑戰。9:45pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克在2024年金融穩定會議致歡迎辭。10:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩與私人投資公司Brown Brothers Harriman進行爐邊談話。



數據方面，周四4:30pm（本港時間．下同），香港公布10月綜合消費物價指數，年率升幅料由2.2%收窄至1.7%。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由187.3萬升至188萬；首次申請失業救濟金人數料由21.7萬升至22萬。11:00pm，美國公布10月成屋銷售，料由384萬升至395萬，月率料由下滑1%改善至升2.9%；10月領先指標跌幅料由0.5%收窄至0.3%。同一時間，歐元區公布11月消費者信心指數，料由負12.5收窄至負12.4。



在本港，明日公布業績的公司有:百度集團-SW(09888)等。(wa)