20/11/2024 10:04

【金融峰會】陳茂波：續加強跟各方交流合作，做好風險辨識和管控

《經濟通通訊社20日專訊》財政司司長陳茂波在社交媒體上表示，國際金融領袖投資峰會昨天(19日)成功舉行。這已是第三屆籌辦，數百位國際金融機構高層管理人員出席，精彩的討論、熱烈的交流，場內雲集了超過100位跨國金融集團的主席或行政總裁，以及金融監管機構的代表，一起就當前國際投資界最關注的議題分享觀點，各界都關注地緣政局變化的影響，不同與會者都從不同角度談到如何部署和應對。

陳茂波提及，面對轉變，最重要是做好風險辨識和管控、建立強大的緩衝應對和預期管理，同時繼續做好自身的發展，不論是金融、創科或是綠色發展，只要洞悉趨勢、掌握規律和方向，繼續加強跟各方的交流合作，定能開拓更多新的機遇，在變局中堅定前航、實現更好的互利共贏發展。

陳茂波續指，感謝國務院副總理何立峰出席，並表明將繼續帶領各金融監管機構和相關政府部門，全力跟進落實何立峰提出的三項建議，讓香港在國家金融強國建設的進程中，作出新的積極貢獻。(bn)