20/11/2024 10:09

【金融峰會】陳茂波：香港利用新興市場帶來的機會正取得重大進展

《經濟通通訊社20日專訊》財政司司長陳茂波出席國際金融領袖投資峰會發表主題演講表示，面對不斷變化的全球形勢，地緣政治格局變化，加上美國新政府即將上任，市場面臨潛在阻力，但他認為沒有理由屈服於悲觀主義。



他指出，航空、航運、建築、貿易和製造等多個行業都需要強而有力的支持，包括政策、資金、技術和人才等方面，由於轉型過程複雜，當局必須尋找不同的解決方法，而透過在地方層面促進跨區域交流及跨產業討論，可找到新的合作機會。



他表示，另一觀察是「一帶一路」國家和全球南方的崛起為合作提供機會，以平均購買力計算，南半球國家經濟增長約佔全球6成，進出口總額則佔全球4成以上，東盟亦有望在2030年成為全球第四大經濟體。香港利用這些新興市場帶來的機會，正取得重大進展，他最近訪問沙特阿拉伯進一步證明這一點。



他提及，在尋找海外市場機會時，重點不單是為財務回報，同時致力於促進互惠投資、分享經驗和實踐。他相信香港品牌，包括技術部門可提供世界一流的專業服務解決方案，有助新興市場的成長和發展，同時鞏固香港作為國際金融中心及新興創新科技中心的地位，達致雙贏局面。(bn)