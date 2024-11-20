20/11/2024 10:42

【金融峰會】梁鳳儀:市場充滿不確定性和波動，需提高韌性

《經濟通通訊社20日專訊》證監會行政總裁梁鳳儀在國際金融領袖投資峰會上表示，被動型基金持續興起。過去9年，被動型基金較主動型基金吸引更多資金流入。今年美國被動型互惠基金和交易所買賣基金(ETF)總資產首次超過主動型基金，有關趨勢突顯投資過度集中在大型企業的脆弱性，熱門交易能夠推高公司市值及指數，但當熱情消退，市場將出現無情的波動。



她表示，銀行監管更規範情況下，私人市場快速成長。全球私人資本資產管理規模高達14萬億美元，是10年前的3倍，以美國增長最快，亞洲速度較慢，但亦意味有更大上升潛力。她支持以私人信貸方式作為企業及項目長期融資的替代方案，但要有足夠透明度、流動性風險管理等。



梁鳳儀指出，過去供應鏈中斷、貿易爭端和軍事緊張局勢並非偶然，最新而唯一能確定的就是市場充滿不確定性和波動。她形容要好像鐵人3項運動員一樣思考和訓練，提高敏捷性、韌性，以應對時代的變化。



她提及，投資環境中一些變化，包括創新科技將金融業帶入無限可能的藍海中，演算法交易、機械學習(machine learning)及人工智能(AI)語言模型的結合，正在重塑前台、中台和後勤辦公室功能，包括銷售、研究、客戶溝通和合規等。(bn)