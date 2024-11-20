20/11/2024 11:56

許正宇:期望在增加人民幣股票櫃台基礎上逐步擴大雙櫃台交易規模

《經濟通通訊社20日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，對於「港幣－－人民幣雙櫃台模式」，現時共有24家上市公司採用雙櫃台模式提供港幣和人民幣證券買賣，其證券的港幣櫃台合計佔現貨證券市場平均每日成交額約四成。另外，12家交易所參與者獲指定為市場莊家，以進行莊家及流通量供應活動。雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制推出至今運作順暢，人民幣計價證券成交額在前期於整體市場的佔比不屬顯著，並非預料之外。



他指出，隨著人民幣跨境收付金額和在全球支付的佔比持續增長，相信境外持有人民幣的投資者數量將逐步增加。雙櫃台模式將提供方便的渠道讓投資者以人民幣配置資產，提升人民幣作為國際投資貨幣的功能，同時增加人民幣在境外的投資途徑，持續豐富香港離岸人民幣業務和資產種類，助力人民幣國際化進程穩慎推進。



他表示，政府聯同監管機構和港交所(00388)亦會繼續在推動離岸人民幣業務和豐富產品生態圈的各個層面多下功夫，包括支持內地上市企業增設人民幣櫃台、鼓勵內地機構增發離岸人民幣債券、推動更多機構發行人民幣計價交易所買賣基金及其他產品，以進一步豐富香港的人民幣投資產品；並會繼續透過宣傳活動推廣雙櫃台模式，期望在增加人民幣股票櫃台的基礎上逐步擴大雙櫃台的交易規模，加強香港證券市場的整體競爭力。(bn)