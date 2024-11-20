20/11/2024 15:23
【高息定存】工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優惠
《經濟通通訊社20日專訊》美國減息步伐仍存不確定性，部分本港銀行上調港元定期存息，集中在短存期，工銀亞洲2個月及3個月港元定存年息，分別加至3.55厘及3.6厘，起存額為1000萬元，適用於「理財金戶口」之個人客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話。
富邦銀行3個月及4個月定存年利率亦分別加至3.4厘及3.3厘，起存額需100萬元，適用於新舊客戶以新資金辦理，另5個月可享3.1厘。
另外，華僑銀行調整「快閃優惠定期」，起存額200萬元，3個月港元定存年息下調至3.8厘，若起存額20萬元，3個月存息亦降至3.6厘，適用於「快閃優惠定期」新舊客戶透過分行以新資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
富邦銀行3個月及4個月定存年利率亦分別加至3.4厘及3.3厘，起存額需100萬元，適用於新舊客戶以新資金辦理，另5個月可享3.1厘。
另外，華僑銀行調整「快閃優惠定期」，起存額200萬元，3個月港元定存年息下調至3.8厘，若起存額20萬元，3個月存息亦降至3.6厘，適用於「快閃優惠定期」新舊客戶透過分行以新資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php