20/11/2024 11:25

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.7606 -2.452 一周 4.01702 -2 兩周 4.1128 +0.214 一個月 4.13077 -0.143 兩個月 4.31494 -0.143 三個月 4.31423 -0.071 六個月 4.1872 +1.422 一年 4.1125 -0.071

《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息今日普遍走軟，其中，隔夜息下跌約2基點至3.7606厘，為近兩周新低，與樓按相關的一個月拆息則回落至4.13077厘。反映銀行資金成本的三個月拆息跌至4.31423厘，見一周新低。六個月拆息結束兩連跌，升至4.1872厘，一年期跌至4.1125厘。港元匯價今早在7.7816-7.7836之間上落，最新報7.7819，較前收市升0.2%。(cl)。資料來源：香港銀行公會