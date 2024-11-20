20/11/2024 11:25
《港元利率》拆息普遍走軟，隔夜息見近兩周新低
《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息今日普遍走軟，其中，隔夜息下跌約2基點至3.7606厘，為近兩周新低，與樓按相關的一個月拆息則回落至4.13077厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至4.31423厘，見一周新低。六個月拆息結束兩連跌，升至4.1872厘，一年期跌至4.1125厘。
港元匯價今早在7.7816-7.7836之間上落，最新報7.7819，較前收市升0.2%。(cl)。
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息跌至4.31423厘，見一周新低。六個月拆息結束兩連跌，升至4.1872厘，一年期跌至4.1125厘。
港元匯價今早在7.7816-7.7836之間上落，最新報7.7819，較前收市升0.2%。(cl)。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.7606
|-2.452
|一周
|4.01702
|-2
|兩周
|4.1128
|+0.214
|一個月
|4.13077
|-0.143
|兩個月
|4.31494
|-0.143
|三個月
|4.31423
|-0.071
|六個月
|4.1872
|+1.422
|一年
|4.1125
|-0.071
資料來源：香港銀行公會