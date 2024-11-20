20/11/2024 16:57

《基金觀點》普徠仕：日本央行將謹慎收緊政策，料續支持日股

《環富通基金頻道20日專訊》普徠仕環球股票投資組合專家Daniel Hurley就日本央行的政策方向，以及日本股票的前景發表以下評論。



*關注美國宏觀數據，以判斷日圓未來走勢*



日本央行將密切監察通脹，特別是工資通脹，同時謹慎地收緊貨幣政策。日本央行將保持耐心，並會根據數據繼續收緊政策。這料將繼續支持日本股市；相對寬鬆的貨幣政策將令當地利率維持在低位，並令日圓保持相對弱勢（對出口商而言）。日本國內35年來首次出現通脹，隨著投資和消費重新啟動，這有望為當地經濟帶來強大支持。



美國經濟的健康狀況將是影響日圓前景的關鍵因素。日圓在7月至9月間上漲15%，但10月美國宏觀經濟數據意外強勁，特朗普在總統大選中全面獲勝，日圓其後回落10%，美國大選亦導致美國10年期國債收益率上升。投資者應密切關注美國宏觀數據，以判斷日圓未來走勢。



對企業和股票市場而言，強勁的美國經濟和疲弱的貨幣將提供支持，有利於出口商以及整體日本經濟和市場。隨著企業創造較高的盈利和自由現金流，他們在企業管治改革和股東回報方面亦將繼續面臨壓力，這將提供額外推動力。



*企業管治改革會持續推進，特朗普關稅政策成最大風險*



2024年底至2025年初，日本股市的主要關注點將是特朗普總統的政策和對美國經濟的規劃，特別是他對關稅和與貿易夥伴（尤其是中國）關係的計劃。這些因素連同聯儲局政策將對全球貿易、貨幣和日本出口產生重大影響。企業管治改革應會持續推進，需要觀察第四季度的改革進展。



當前難以評估特朗普總統的政策，但他的競選重點放在移民和關稅上。對於如同日本一般的開放、出口型經濟體而言，關稅顯然是最大的風險。儘管如此，日本與美國關係密切，特別是與特朗普總統的關係，已故前首相安倍晉三曾是特朗普在第一個任期內首位會晤的外國領導人。



美中之間在關稅和貿易方面的任何緊張局勢升級，都可能對全球貿易和全球增長帶來壓力。作為一個開放和周期性的經濟體，全球貿易和全球經濟局勢轉差都將影響日本。(wa)